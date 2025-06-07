محافظ المنيا: توجيهات رئاسية بإنهاء مشروعات حياة كريمة المنجزة بنسبة 80% قبل 30 يونيو

قال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدثت تغييرًا جذريًا في حياة المواطنين بالقرى والنجوع، لتصل بخدماتها إلى كل مواطن.

وقال خلال تصريحات لـ «Extra News» مساء السبت: «أنا من أبناء الصعيد، ولا تتخيل الدعاء من الغالبية العظمى من أهالينا في القرى بسبب حياة كريمة لرئيس الجمهورية، المبادرة غيّرت شكل وحياة الإنسان، حس بالقيادة السياسية أنها وصلت لكل نجع وكل عزبة وكل قرية».

وأشار إلى أن آخر توجيهات الرئيس السيسي للمستشار محمد حجازي، مسئول ملف «حياة كريمة»، تمثلت في ضرورة إنهاء جميع المشروعات التي وصلت نسبة إنجازها إلى 80% بحلول 30 يونيو الجاري.

وتابع: «أنا أعد كل أبناء محافظة المنيا بأن ملفات الصرف الصحي والمياه والصحة هي من أولويات توجيهات الرئيس، سواء للمستشار محمد حجازي أو له كمحافظ، ونحن نسابق الزمن ونُحسس الناس أننا معهم، وأهالي المنيا يشعرون بما أنجزناه في هذا الملف».

وأضاف أن محافظة المنيا «محظوظة» بوجود مشروعات طبية لم تشهدها أي محافظة أخرى، ومستشفيات عملاقة وصل معدل التنفيذ فيها إلى 90%.

وبشأن شكاوى المواطنين من مصرف المحيط، قال إن المصرف كان يعاني من مخلفات جسيمة، لافتا إلى تغيره تماما بفضل توجيهات الرئيس السيسي وتفعيل محطة صرف كلفت 850 مليون جنيه.

وشدد على أن «الدنيا تغيرت 180 درجة»، مطمئنًا المواطنين، لا سيما من المتضررين من تلوث مصرف المحيط، بأن المشكلة «حُلت بشكل نهائي، ووضع الصرف الصحي في مصرف المحيط تغير وانتهت المشكلة».