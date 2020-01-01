 فرنسا: التحقيق مع رئيس الوزراء السابق ووزيري صحة بشأن الاستجابة لفيروس كورونا - بوابة الشروق
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فرنسا: التحقيق مع رئيس الوزراء السابق ووزيري صحة بشأن الاستجابة لفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 7:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 7:26 م

قال المدعي العام الفرنسي فرانسو مولان، اليوم الثلاثاء، إن القضاء الفرنسي سيجري تحقيقا في شكاوى جنائية بشأن طريقة تعامل رئيس الوزراء إدوارد فيليب ووزيري صحة مع أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال مولان في بيان إن لجنة تحقيق تضم ثلاثة قضاة ستنظر في تهمة الفشل في مكافحة كارثة.

وإذا تمت إحالة فيليب ووزير الصحة أوليفر فيران ووزيرة الصحة أجنيس بوزين التى تولت المنصب قبل فيران للمحاكمة، فسيمثلون أمام محكمة خاصة تتكون من ثلاثة قضاة و12 عضوا من البرلمان تنظر في الجرائم التي يرتكبها الوزراء أثناء وجودهم في مناصبهم.

وتضررت فرنسا بشدة بسبب وباء فيروس كورونا، حيث أودى الوباء بنحو 30 ألف شخص حتى أمس الاثنين، وخضعت البلاد لإغلاق صارم في الفترة بين منتصف مارس وحتى منتصف مايو وهي تستعد الآن لمواجهة التداعيات الاقتصادية.

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