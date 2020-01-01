القوي العاملة: تحويل 8 ملايين جنيه مستحقات 339 مصريا غادروا الأردن على بنك القاهرة

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن تحويل مستحقات 339 عاملًا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا على رحلات الطيران الاستثنائية ، حيث بلغت المستحقات 492 ألف دولار، أي ما يقرب من 7 ملايين و935 ألفاً و960 جنيهًا مصريًا.

كما يتواصل المكتب تباعاً مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تغادر، وذلك تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرًا بذلك عبر المستشار العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي، الذي ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوي العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا، وسوف ينسق المكتب لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.