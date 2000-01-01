أمريكا: أوكرانيا قدمت ضمانات بتقليل مخاطر الذخائر العنقودية على المدنيين

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الجمعة، إن أوكرانيا تطلب تزويدها بذخائر عنقودية بهدف الدفاع عن أراضيها، مؤكداً في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة تدرك أن هذه القنابل تشكل "خطورة كبيرة على المدنيين".

وأضاف أن ذلك كان وراء تأجيل الولايات المتحدة إرسال الدخائر العنقودية إلى أوكرانيا "قدر المستطاع"، مشيراً إلى أن أوكرانيا ستعمل على "تقليص المخاطر على المدنيين"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال إن أوكرانيا قدمت "ضمانات مكتوبة" بأنها ستعمل على تقليص خطورة استخدام القنابل العنقودية على المدنيين. ودافع عن قرار تزويد أوكرانيا بهذه الدخائر، قائلاً إن روسيا تستخدمها منذ فترة طويلة.

وتدرس الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، فيما يرتقب أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) القرار النهائي.