قبل 3 أسابيع، تفوق رئيس حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل بيني جانتس، بشكل واضح على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استطلاعات الرأي.

وذكرت صحيفة ( جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، اليوم الجمعة: "32 تفويضا مقابل 25 هي صورة واضحة لتفضيل الجمهور، فهم يؤيدون الحوار، ضد التطرف. ولكن الآن، وبعد 21 يوما، فأن الصورة مختلفة تماما".

وبلغ الاتجاه التصاعدي الذي يتمتع به الليكود حاليا، والتراجع لحزب الوحدة الوطنية، ذروته في أحدث استطلاع أجرته صحيفة" معاريف "الإسرائيلية ومعهد لازار للأبحاث.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشر صباح اليوم الجمعة، أن نتنياهو تفوق على جانتس لأول مرة منذ ثلاثة أشهر ونصف، متقدما بثلاثة تفويضات.

ونُشر آخر استطلاع للرأي تقدم فيه نتنياهو على جانتس في 23 مارس الماضي، ويبدو أن استمرار تشريع الإصلاح القضائي على خلفية الاحتجاجات الشديدة، أدى إلى إضعاف حزب الوحدة الوطنية، المؤيد الأكثر صراحة لمفاوضات الإصلاح القضائي.

وهناك احتجاجات جماهيرية ضد الإصلاح منذ شهور ، وزاد عدد المشاركين في المظاهرات الأخيرة مرة أخرى بعدما استأنفت الحكومة إعادة هيكلة القضاء

وأغلق عدة آلاف من الأشخاص طريق سريع وسط البلاد وعدة طرق في مدينة تل أبيب الساحلية أمس الأول الأربعاء ، واندلعت احتجاجات مماثلة في الكثير من المدن الأخرى.

وأصيب عدة أشخاص جراء استخدام مدافع المياه، ضمن أمور أخرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن المستشفى التي يُعالج فيها المريض.

كان نتنياهو قد أوقف مؤقتا الإصلاح القضائي في شهر مارس الماضي بعد ضغط شديد ، ولكنه يمضي قدما في إجراء الإصلاح.

ويُنظر لحكومة نتنياهو على أنها تسعى إلى إضعاف المحكمة العليا الإسرائيلية عن عمد من خلال هذه الإصلاحات.

وتتهم الحكومة القضاء بالتدخل المفرط في القرارات السياسية، ويرى منتقدون أن الفصل بين السلطات، وبالتالي النظام الديمقراطي الإٍسرائيلي في خطر.