وزير خارجية لبنان يستعرض مع توماس باراك تطلعات الشعب اللبناني فيما يتعلق بقضية بسط سلطة الدولة

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عرض وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع السفير الأمريكي لدى تركيا وموفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص توماس باراك، تطلعات الشعب اللبناني فيما يتعلق بقضية بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

واستقبل الوزير رجي السفير باراك والوفد المرافق، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية.

وعرض وزير الخارجية اللبنانية "تطلعات الشعب اللبناني فيما يتعلق بقضية بسط سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل أراضيها، وبموقع لبنان ودوره المستقبلي في المنطقة".

وأعرب رجي عن شكره لـ"الموفد الرئاسي الأمريكي على مبادرته وما يقوم به من جهود باسم الإدارة الأمريكية لمساعدة لبنان على إعادة بناء الدولة وتثبيت دعائمها وتحقيق الاستقرار والنهوض الاقتصادي".

من جانبه أطلع السفير باراك "الوزير رجي على أجواء لقاءاته مع المسئولين اللبنانيين".

وكان السفير باراك قد وصل إلى بيروت، قبل ظهر اليوم الاثنين، للقاء المسئولين اللبنانيين. والتقى باراك بالرئيس اللبناني جوزف عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.

وتسلم باراك من الرئيس عون "أفكارا لبنانية لحل شامل خلال الاجتماع في قصر بعبدا"، ردا على الاقتراحات التي حملها باراك خلال زيارته الأولى للبنان في 19 يونيو الماضي.