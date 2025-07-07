 مبعوث أمريكي يصل إلى بيروت لتسلم رد لبنان بشأن تنفيذ الترتيبات الأمنية - بوابة الشروق
الإثنين 7 يوليه 2025 2:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مبعوث أمريكي يصل إلى بيروت لتسلم رد لبنان بشأن تنفيذ الترتيبات الأمنية

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 7 يوليه 2025 - 1:19 م | آخر تحديث: الإثنين 7 يوليه 2025 - 1:19 م

وصل السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الملف السوري توماس باراك، اليوم الاثنين، إلى بيروت في زيارة يلتقي خلالها المسئولين اللبنانيين.

وزار باراك لبنان في 19 يونيو الماضي والتقى المسئولين اللبنانيين وقدّم مجموعة مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي كانت وافقت عليها الحكومة الماضية في نوفمبر الماضي.

وناقش رؤساء الجمهورية العماد جوزف عون، ومجلس الوزراء نواف سلام، ومجلس النواب نبيه بري المقترحات الأمريكية ومن المقرر أن يتسلم باراك ردّ لبنان الرسمي على ورقة المقترحات الأمريكية.

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