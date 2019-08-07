 الغنوشي: ترشيح مورو للرئاسة يعبر عن ثقتنا في الديمقراطية والثورة التونسية - بوابة الشروق
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الغنوشي: ترشيح مورو للرئاسة يعبر عن ثقتنا في الديمقراطية والثورة التونسية

عبد الفتاح مورو
عبد الفتاح مورو
تونس - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 3:37 ص | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 3:37 ص

صرح رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، مساء الثلاثاء، بأن قرار مجلس شورى حركة النهضة ترشيح عبد الفتاح مورو (71 عاما) في الانتخابات الرئاسية، يأتي "تعبيرا عن ثقة الحركة في الديمقراطية والجمهورية والثورة التونسية".

وقال الغنوشي في تصريح نقلته إذاعة موزاييك إف إم إن "الوضع الطبيعي يقتضي أن تتنافس الأحزاب السياسية فيما بينها.. علاش (لماذا) ما نشاركوش (لا نشارك) في الانتخابات كبقية خلق ربي؟".

وأكد الغنوشي ثقة الحركة في مرشحها، قائلا :"لنا ثقة في مورو وهو أهل لها، وسنعمل على مروره إلى الدور الثاني".

كان مجلس شورى حركة النهضة التونسية قد صادق ليل الثلاثاء/الأربعاء بالإجماع على تزكية مورو مرشحا للحركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت موزاييك إف إم أن تزكية مورو تمت دون تصويت.

وبهذه التزكية، تراجعت حركة النهضة عن موقفها السابق بعدم تقديم مرشح من داخلها في انتخابات الرئاسة المقررة منتصف الشهر المقبل، بحسب المصدر نفسه.

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