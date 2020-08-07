محكمة إيطالية: القدس ليست عاصمة إسرائيل

أقرت محكمة روما في منطوق حكم صدر عنها خلال الساعات الماضية بإدانة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية "راي"التي قالت في مايو الماضي إن "القدس عاصمة إسرائيل"، خلال أحد أشهر برامج المسابقات التي تُبث على الهواء مباشرة.

وكانت القضية وصلت إلى القضاء بعد أن قدمت منظمتان فلسطينيتان في إيطاليا طعنا تطالبان فيه المحكمة بإدانة المؤسسة الإعلامية الإيطالية الرسمية وإجبارها على أن تصحح خطأها، وفقا لوكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء.

واستندت القاضية شيشيليا براتيزي في منطوقها على الشرعية الدولية والعديد من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي أدانت فيها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها شرقي القدس.

من جانبه، قال المحامي فاوستو جانيللي، وهو من أهم خبراء القانون الدولي بإيطاليا، إنها المرة الأولى التي تقضي فيها محكمة وطنية بشأن الوضعية القانونية للقدس.

وأضاف جانيللي: "نحن اليوم سعداء لأنه يتعيّن الآن على مؤسسة (راي) الإعلامية الإعلان -بموجب قرار المحكمة- عن خطئها والتأكيد بشكل رسمي لا لبس فيه أن القدس ليست عاصمة إسرائيل".

وتابع جانيللي: "القدس ليست عاصمة إسرائيل، ولا يمكن القبول بأن يكون كل شيء قابل للتزوير".