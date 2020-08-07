توقيف مدير مرفأ بيروت رهن التحقيق على خلفية حادث الانفجار

أفادت «الوكالة الوطنية للاعلام»، مساء الجمعة، بأنه تم توقيف المدير العام السابق للجمارك اللبنانية شفيق مرعي، ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم رهن التحقيق، بناء على إشارة القضاء المختص، في ملف انفجار مرفأ بيروت.

جدير بالذكر أنه تم توقيف مدير عام إدارة الجمارك اللبنانية، بدري الضاهر على خلفية التحقيقات بالحادث.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.