طائرات إسرائيلية مسيرة تقصف بصاروخين موقعا لحركة حماس شمالي قطاع غزة

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أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس، بقصف طائرات إسرائيلية مسيرة بصاروخين لموقع تابع لحركة حماس شمالي قطاع غزة.