 طائرات إسرائيلية مسيرة تقصف بصاروخين موقعا لحركة حماس شمالي قطاع غزة - بوابة الشروق
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طائرات إسرائيلية مسيرة تقصف بصاروخين موقعا لحركة حماس شمالي قطاع غزة

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 12:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 12:07 ص

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس، بقصف طائرات إسرائيلية مسيرة بصاروخين لموقع تابع لحركة حماس شمالي قطاع غزة.

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