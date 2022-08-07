قطر ترعى توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا بالدوحة

توقّع الأطراف التشادية على اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد غدا الإثنين في الدوحة، تحت رعاية دولة قطر، تتويجا للمفاوضات التي استضافتها خلال الأشهر الخمسة الماضية بمشاركة إقليمية ودولية.

ويشارك في مراسم التوقيع على الاتفاق الوفد التفاوضي عن الحكومة الانتقالية، وممثلون عن مجموعات معارضة، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية وعدة دول،بحسب وكالة الأنباء القطرية(قنا).

ويمهد هذا الاتفاق لبدء انعقاد /الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد/ في العاصمة التشادية نجامينا، الذي يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

يأتي الإعلان عن التوقيع على الاتفاق بعد لقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صباح أمس السبت بمكتبه في قصر البحر، الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد والوفد المرافق.

وأعرب أمير قطر عن دعم بلاده للمصالحة الوطنية الشاملة في تشاد من أجل أن ينعم الشعب التشادي بالسلام والأمن والاستقرار والتنمية، كما أكد على أن المفاوضات الجارية بين حكومة تشاد وعدد من مجموعات المعارضة المسلحة تمثل خطوة أولى هامة لتحقيق المصالحة، متمنياً التوفيق في الحوار الوطني الشامل الذي سيقام في العشرين من اغسطس في العاصمة التشادية نجامينا.

من جانبه ،أعرب رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي عن شكره وتقديره لأمير قطر على استضافة الدوحة للمفاوضات التشادية، وبذل كل الجهود والمساعي من أجل إنجاحها.

وبحسب وكالة "قنا"،استضافت قطر مفاوضات السلام التشادية في شهر مارس الماضي بمشاركة ممثلين للمجلس العسكري الانتقالي وحركات معارضة تشادية، وذلك انطلاقا من دورها الإقليمي والدولي الفاعل في توفير الأرضية الأساسية للوساطة ومنع نشوب وتفاقم النزاعات.