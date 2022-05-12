فيريرا يحذر لاعبي الزمالك من الاستهتار بالمقاصة

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة مصر المقاصة المقبلة في الدوري.

وطالب فيريرا اللاعبين بالتركيز الشديد استعدادا لمباراة مصر المقاصة ، وشدد على ضرورة الفوز في اللقاء المقبل وعدم النظر إلى نتائج المباريات الأخيرة، وحذر من الاستهتار بالفريق المنافس.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة أمس السبت من التدريبات بعد الفوز على الجونة برباعية مقابل هدف في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.