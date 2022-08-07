الجهاد الإسلامي ترحب بجهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة



رحب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك جهود الوسطاء، خاصة المصريون في هذا الأمر.



وقال في تصريحات لفضائية «الغد»، مساء اليوم الأحد، إن حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس، كان لزامًا عليها، خلال الأيام الثلاثة الماضية ومعركتها مع الاحتلال الصهيوني، أن تحافظ على أسراها وتكون وفية لدماء شهدائها.



وأضاف: «كان لزامًا علينا ألا ننحني أمام الجرائم التي تعرض لها المعتقلون في الضفة الغربية، أو الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة، وعلى رأسهم تيسير الجعبري وخالد منصور».



ونشرت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، بيان وقف إطلاق النار بقطاع غزة.



وجاء في البيان: «قال مصدر مسؤول، إنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كل الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي».



وتابع: «في ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23:30 مساء اليوم بتوقيت القدس».



وأردف: «مصر تبذل جهودها وتلتزم بالعمل عن الإفراج عن الأسير خليل العودادة ونقله للعلاج، وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب قت ممكن».



واختتم: «وأضاف المصدر، أنه لاتزال الاتصالات المصرية المكثفة تتواصل مع كل الأطراف للوصول إلى وقف ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة».