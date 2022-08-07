ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن عدد الاصابات في صفوف الإسرائيليين منذ بداية العملية العسكرية ضد قطاع غزة وصلت إلى 47 إصابة.

وأضافت الصحيفة أن نجمة داود الحمراء قامت بإجلاء 47 شخصًا إلى المستشفيات ، من بينهم ثلاثة أصيبوا بشظايا صواريخ و 31 أصيبوا بجروح طفيفة و 13 أصيبوا بالهلع، وفقا لما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن العديد من الإسرائيليين تركوا منازلهم، وهناك ما يقرب من 150 ضرر لحق بالمنازل والمنشآت.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت عن مصدر مسئول قوله بأنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية بقطاع غزة كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لإحتواء التصعيد الحالي، وفي ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارًا من الساعة 23:30 اليوم 7 أغسطس الجاري بتوقيت فلسطين.

وأضافت تبذل مصر جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.

وأعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، ترحيبها بالجهود والإعلان المصري لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة انضمامها لوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 11.30 مساء اليوم، مع التأكيد على "حق الرد على أي عدوان صهيوني". فيما أكد مصدر إسرائيلي أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساءً.