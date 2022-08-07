المنسق الأممي للشرق الأوسط يثني على دور مصر الحاسم في إرساء وقف إطلاق النار بقطاع غزة

رحب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، بوقف إطلاق النار في غزة، بعد أيام من الصراع، معربًا عن بالغ حزنه، لوقوع ضحايا وإصابات؛ بسبب الأحداث التي شهدها القطاع.

وأثنى في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، على دور مصر الحاسم في إرساء وقف إطلاق النار، والدعم القوي من قطر والولايات المتحدة وغيرها من الدول.

ونوه إلى أن الوضع مازال «هشًا للغاية»، وحث جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

https://twitter.com/TWennesland/status/1556379115615305729

وقال مصدر مسؤول، إنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كل الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي.

وأوضح المصدر، أنه في ضوء تلك الاتصالات، تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23:30 مساء اليوم بتوقيت القدس.

وأشار إلى أن «مصر تبذل جهودها وتلتزم بالعمل عن الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب قت ممكن».

وأضاف المصدر، أن «الاتصالات المصرية المكثفة متواصلة مع كل الأطراف، للوصول إلى وقف ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة».