إنقاذ 35 مهاجرا غير شرعي غربي تركيا

أعلنت السلطات التركية، إنقاذ 35 مهاجرا غير شرعي من الغرق، وضبط 105 آخرين قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.

وذكرت قيادة خفر السواحل، في بيان، أن فرقها تمكنت من ضبط 105 مهاجرين غير نظاميين قبالة شواطئ مناطق سفري حصار وديكيلي وجشمه، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطرق غير قانونية، مشيرة إلى انقاذ 35 مهاجرا في ديكيلي.

ولفت البيان إلى أنه تم نقل المهاجرين لإدارة الهجرة في إزمير لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتواجه تركيا، منذ سنوات، موجة هجرة غير شرعية من العديد من المناطق الإفريقية والآسيوية، على أمل بلوغ أراضي الاتحاد الأوروبي.