الرئيس السيسي يهنئ بوليفيا وكوت ديفوار وجامايكا بيوم الاستقلال والعيد القومي

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات الرئيس لويس البرتو آرسى كاتاكورا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة دولة بوليفيا متعددة القوميات بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية كوت ديفوار الرئيس الحسن واتارا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي، وأوفد عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

وبعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى حاكم عام جامايكا السير باتريك لينتون الين؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.