4 قتلى جراء انهيار مبانٍ في طهران

قتل أربعة أشخاص، من بينهم عنصران من الشرطة، جراء انهيار مبانٍ أثناء عملية هدم في جنوب شرق طهران، الأحد، وفق حصيلة جديدة أوردتها وكالة «تسنيم» الإيرانية، الإثنين.

وكانت وكالة «إيسنا» قد قد أوضحت أن عناصر من الشرطة انتشروا في المكان لمؤازرة عناصر بلدية طهران، الذين كُلفوا بهدم عدة أبنية سكنية غير مرخصة.

ونقلت عن شرطة العاصمة قولها، إن خمسة مباني انهارت فجأة خلال العملية بسبب عدم الامتثال لإجراءات سلامة البناء.

من جانبها، نقلت وكالة «تسنيم»، عن المتحدث باسم فرق الإطفاء، جلال مالكي، قوله: «زملاؤنا ما زالوا يعملون في مكان الحادث، نظرا لاحتمال وجود شخص آخر تحت الأنقاض».

ويحتمل أن تعمد السلطات إلى توقيف بعض الأفراد الضالعين في عمليات البناء غير الآمنة وغير القانونية للمباني المنهارة.

والسبت، أكد مسئول في بلدية طهران أن أكثر من 46 ألف مبنى غير مرخص تم هدمها خلال العامين الماضيين، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «همشهري» اليومية التابعة لبلدية العاصمة.

وفي مايو 2022، أدى انهيار بناء قيد الإنشاء في مدينة آبادان (جنوب غرب) إلى مقتل 43 شخصا.

وأثارت هذه الكارثة سلسلة من التظاهرات في البلاد، تضامنا مع أسر الضحايا، وتنديدا بالسلطات المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة.