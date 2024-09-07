إصابة شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالقليوبية

أصيب شاب بجرح طعني نافذ في مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع آخر، في قرية تصفا بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصي في حالة حرجة، وجارٍ إجراء التدخل الجراحي اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وصول شاب يدعى "شريف.أ. ض"، مصاب بجرح طعني وحالته حرجة، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إلى محل الواقعة، حيث تبين من المعاينة الأولية حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل بنزينة التعاون بقرية تصفا بكفر شكر، وذلك بسبب خلافات بين المجني عليه "شريف.أ.ض 15 سنة، مقيم بقرية كفر تصفا"، وبين شاب آخر يدعى "زياد.س.ع"، مقيم بقرية تصفا، قام على إثرها بطعنه بسلاح أبيض، وفر هاربا وجارٍ البحث عن المتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.