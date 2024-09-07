اعتبر الإعلامي عمرو أديب، أن هناك موجة إلحاد تنتشر في المجتمعات العربية حاليًّا، ويتم الترويج لها بفيديوهات وأفلام.

وأضاف خلال برنامج «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر 2»، مساء الجمعة، أنه لا يعرف إن كان هذا الأمر منظما أو غير منظم، ولا يمكنه تحديد ما الهدف منه.

وأشار إلى أنّ بعض المقاطع التي يتم ترويجها تأخذ طابعًا يقوم على الكوميديا بهدف الجذب، كما أنه يتم بات يتم ترديد تساؤلات وجودية.

ولفت إلى أن السبب في انتشار ذلك، هو وجود أشكال من التفسير الديني تجعل الناس ينفرون من الدين سواء الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.

ونبه بأنه بدون انضباط أخلاقي، سيكون العالم عبارة عن أنهار من الدم ومن الدم، معقبا: «هيجوا بعد كده يقولك هو إنت ليه مش بتتجوز أختك».

ونوه بأن أحد الأسباب الرئيسية في انتشار ذلك، هو غياب القراءة لدى الأجيال الجديدة، وعدم إلمامها بالثقافة على الإطلاق، واصفًا الوضع الحالي بأنه كارثة الإلحاد.

وحذر من كون ذلك يمثل مشكلة حقيقية ليس فقط من منطلق الحرام، لكن أيضًا المُروِّجين لذلك يحرضون على ألا يكون انضباط في المجتمعات، ضاربًا المثل على ذلك بدعوات تأييد المساكنة.