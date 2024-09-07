الحرس الثوري الإيراني: ضربنا 12 سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط

قال الحرس الثوري الإيراني، السبت، إن تل أبيب أوقفت معركة السفن مع طهران، بعدما ردت عليها إيران وأصابت السفن الإسرائيلية بأضرار بالغة.

ونقلت وكالة «تسنيم»، عن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قوله إن «14 سفينة إيرانية أبلغت عن عدم قدرتها على تصدير النفط بسبب استهدافها».

وأضاف: «اكتشفنا أن الكيان الصهيوني هو المسئول عن ذلك، فضربنا السفن الإسرائيلية وأصبنا 12 منهم في البحرين الأبيض والمتوسط، وبعد ضرب السفينة الخامسة قالت تل أبيب إنها ستوقف معركة السفن».

وأوضح أن «البريطانيين استولوا على سفينة إيرانية في جبل طارق، فردت إيران بالاستيلاء على سفينة ستينا إمبيرو ثم أخذوا منا سفينتين في اليونان، فأخذنا منهم سفينتين؛ وأخيرا استسلموا».

واستطرد: «تمكننا من إغلاق الطرق التي فتحها العدو ضدنا كافة، واليوم الخطوط الملاحية الأكثر أمانا تعود للسفن التي ترفع العلم الإيراني عليها».

وذكر أن الأمريكيين هددوا بالاستيلاء على ناقلتي نفط كانتا في طريقهما إلى فنزويلا، مضيفًا: «الحرس الثوري أجرى محاكاة عملية الاستيلاء على ناقلة نفط أمريكية، وعندما رأى الأمريكيون ذلك وصلت ناقلتا النفط الإيرانية بسلام».