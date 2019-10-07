قال الكاتب إبراهيم حجازي، إن خط برليف كان يتمثل في 31 نقطة قوية، وبالتحديد في تاريخ 13 أكتوبر تم السيطرة على 30 نقطة محصنة في أقوى خط دفاع في العالم، متابعًا:«إنك توقع أقوى خط دفاع في العالم ده كان حرب لوحده».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية « TeN»، مساء اليوم الاثنين، أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي لحرب أكتوبر، بتسجيله ملحمة لن ينساها التاريخ، حين قدم من أبنائه مليون جنديًا للجيش المصري.

وأوضح أن الشعب خلال حرب أكتوبر تنازل عن كل رفاهيته وقدم أغلى ما يملك لجيش مصر، مكملًا أنه حان الوقت لإعادة استدعاء تلك القيم ليتمكن الشعب المصري من تخطي أي أزمة تحدث له.

وعلق على عبارة "الجيش والشعب أيد واحدة"، قائلًا إن الجيش هو نفسه الشعب ولابد أن يتم إعادة القيم التي تم الخروج بها من حرب أكتوبر 1973.