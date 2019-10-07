 فيديو.. إبراهيم حجازي: الشعب المصري هو البطل الحقيقي لحرب أكتوبر - بوابة الشروق
الإثنين 7 أكتوبر 2019 10:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. إبراهيم حجازي: الشعب المصري هو البطل الحقيقي لحرب أكتوبر

إبراهيم حجازي
إبراهيم حجازي

نشر فى : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 9:49 م | آخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 9:49 م

قال الكاتب إبراهيم حجازي، إن خط برليف كان يتمثل في 31 نقطة قوية، وبالتحديد في تاريخ 13 أكتوبر تم السيطرة على 30 نقطة محصنة في أقوى خط دفاع في العالم، متابعًا:«إنك توقع أقوى خط دفاع في العالم ده كان حرب لوحده».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية « TeN»، مساء اليوم الاثنين، أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي لحرب أكتوبر، بتسجيله ملحمة لن ينساها التاريخ، حين قدم من أبنائه مليون جنديًا للجيش المصري.

وأوضح أن الشعب خلال حرب أكتوبر تنازل عن كل رفاهيته وقدم أغلى ما يملك لجيش مصر، مكملًا أنه حان الوقت لإعادة استدعاء تلك القيم ليتمكن الشعب المصري من تخطي أي أزمة تحدث له.

وعلق على عبارة "الجيش والشعب أيد واحدة"، قائلًا إن الجيش هو نفسه الشعب ولابد أن يتم إعادة القيم التي تم الخروج بها من حرب أكتوبر 1973.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك