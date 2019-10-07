نتنياهو: أجريت محادثة مع بوتين هامة لأمن إسرائيل







أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفيا هامة لأمن إسرائيل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكشف نتنياهو عن هذا الاتصال الهاتفي خلال مراسم أقيمت لموظفي مكتب رئاسة الوزراء بمناسبة حلول رأس السنة العبرية الجديدة، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

وقال إنه "أجرى مكالمة هامة جدًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واجتمع به قبل عدة أسابيع لبحث قضايا ذات أهمية لأمن دولة إسرائيل فهذه المكالمة أيضا مهمة لأمن إسرائيل".

وتابع نتنياهو: "نواجه تحديات كبيرة حولنا ولكننا نتمتع بتعاون وبتنسيق هام مع روسيا وهذا يعتبر حيويا بالنسبة لنا وسنواصل القيام بذلك".

وقال نتنياهو إنه هنأ في الاتصال الهاتفي بوتين بمناسبة عيد ميلاده الـ67 الذي يصادف اليوم.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي ، هنأ الرئيس بوتين رئيس الوزراء نتنياهو بمناسبة حلول رأس السنة العبرية الجديدة، وطلب منه أن ينقل تهانيه إلى الشعب الإسرائيلي.

يشار إلى أن روسيا وإسرائيل شكلتا فريقاً مشتركا للتنسيق بهدف منع تبادل إطلاق النار بطريق الخطأ بين البلدين في سوريا، حيث تنشر موسكو قوات جوية في قاعدة حميميم السورية لدعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

من جهتها، تشن إسرائيل غارات جوية في سوريا من حين لآخر وتقول إنها تفعل ذلك لمنع تسليم أسلحة متطورة مقدمة من روسيا أو إيران إلى حلفاء الأسد في لبنان، في اشارة إلى حزب الله.