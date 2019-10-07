حدائق الحيوان: نسعى لاستيراد فيل جديد بعد وفاة «نعيمة»

قال محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة حيوان الجيزة بالتعاون مع وزارة الزراعة، تعتزم استيراد فيل جديد بعد وفاة الفيلة «نعيمة» آخر فيل بحديقة الحيوان.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن موت «نعيمة» جاء لتعرضها لجلطة واضحة ومؤثرة على عضلة القلب وفقًا للصفة التشريحية الصادرة عن المستشفى البيطري للقوات المسلحة، موضحًا: «كانت تبلغ من العمر حوالي 40 عامًا، ضعف القلب مع هذا الحجم يؤدي إلى الوفاة».

وأوضح أن إدارة الحديقة استعانت بمجموعة من الخبراء والأساتذة على مستوى جامعة القاهرة، المختصين في أمراض الباطنة والمعدية والجراحة العامة وعلم الأدوية، مضيفًا: «تعاونوا معنا على أعلى مستوى وأخذت العلاج اللازم، لكنها نفقت في وجود اللجنة».

وأشار إلى حرص الحديقة على توفير أفيال أخرى الفترة المقبلة، يتم استيرداها من دول جنوب شرق آسيا ودول جنوب إفريقيا، لافتًا إلى أن تكلفة الفيل الواحد تصل إلى حوالي ثلاثة ملايين جنيه مصري.