دعا المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح، اليوم الخميس، البرلمانات العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، لتفعيل القرارات الخاصة بالقدس والمسجد الأقصى.

وقال فتوح، في بيان صحفي، إن "اقتحام المستوطنين وإقامة صلاة صامتة تحت حماية الشرطة الاسرائيلية، يهدف إلى استفزاز المشاعر الدينية والوطنية لأبناء الشعب الفلسطيني، وإدخال المنطقة في حروب دينية تشكل خطورة على السلام العالمي، ودفع المنطقة والعالم نحو مزيد من العنف والتطرف والارهاب".

وحمل فتوح الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مثل هذه القرارات والممارسات، التي تعتبر انتهاكا لكل القوانين والاعراف الانسانية، مشيرا الى ان هدف الاحتلال هو استباحة الأقصى والمقدسات، وفرض بُعد ديني على الصراع السياسي الفلسطيني، من أجل الوصول للتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى.