قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" ، اليوم الخميس، إن القرار القضائي الاسرائيلي بخصوص السماح لليهود بأداء "صلوات صامتة" في المسجد الأقصى هو عدوان جديد على الشعب الفلسطيني ووجوده، بل إنه أخطر عدوان كونه يطال مقدسًا من أهم المقدسات الفلسطينية والعربية والإسلامية.

وأضاف "فدا"، في بيان له، أن المساس بالمسجد الأقصى به إساءة لمشاعر مليار وسبعمائة مليون مسلم في العالم ما يهدد بنشوب حرب دينية من شأنها تهديد الأمن والاستقرار والسلام الدولي.

وأوضح الحزب أن زعم محكمة الاحتلال التي أصدرت القرار بأن "أداء اليهود هذه الصلوات الصامتة لا يشكل عملا عدائيا"، محاولة إسرائيلية مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي وامتصاص نقمته والهروب من ردود فعله المنددة أو مواقفه المعارضة.

وأوضح "فدا" أن الهدف الحقيقي من القرار الاسرائيلي التمهيد للتقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف كما حصل في الحرم الابراهيمي، وذلك استمرارا لسياسات التهويد التي تتبعها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق المقدسات المسيحية والإسلامية، ومعها المعالم الأثرية والتاريخية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف طمس كل معالم الوجود والتاريخ الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية وفي المقدمة منها مدينة القدس.

وأكد "فدا" أن الشعب الفلسطيني بكل قطاعاته وفصائله وقواه لن يسكتوا على هذا القرار وسيقاومونه بكل الوسائل الممكنة".

ودعا الحزب المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة والدول الفاعلة في العالم واللجنة الرباعية الدولية، إلى إعلان رفضهم لذلك، ومطالبة "إسرائيل" بالتراجع عنه تحت طائلة المسؤولية ومواجهة إجراءات عقابية بحقها.

ودعا "فدا" كذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والدول العربية والإسلامية للتحرك اللازم لإحباط القرار الاسرائيلي التهويدي.