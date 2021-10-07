ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن وفدًا من قيادة حزب العمل الإسرائيلي برئاسة أمين عام الحزب عيران حرموني، زار رام الله اليوم، وأكد أن الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة هو التوصل إلى حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد مدني، وعدد من أعضاء القيادة الفلسطينية، للوفد الذي ضم أكثر من 50 شخصًا، بينهم أعضاء في اللجنة المركزية والهيئات القيادية الإقليمية لحزب العمل، ورؤساء ونواب رؤساء مجالس محلية ونشطاء في مختلف المجالات المجتمعية والنقابية في إسرائيل.

وقال عدد من المتحدثين إنهم "يحملون رسالة سلام حقيقية، لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على إنهاء الاحتلال كمهمة عاجلة، علينا أن نعمل معا من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد أعضاء الوفد استعدادهم لمضاعفة جهودهم داخل المجتمع الإسرائيلي لنشر ثقافة السلام، بما يخدم التوجه الملح والقاضي بإنهاء الصراع على قاعدة الشرعية الدولية.

واستمع الوفد للموقف الرسمي الفلسطيني، والذي يؤكد ضرورة التوصل إلى حلّ خلال المهلة التي أعطاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهي مدة عام، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.