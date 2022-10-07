استشهاد طفلين فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله وقلقيلية

استشهد طفلان فلسطينيان، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مُحافظتي رام الله وقلقيلية، بوسط وشمال غرب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية، إن الطفل عادل إبراهيم عادل داود (14 عامًا) استشهد متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "البيرين" قرب جدار الضم والفصل العنصري جنوب محافظة قلقيلية.

وأضافت المصادر أنه تم نقله إلى مستشفى "قلقيلية" الحكومي، حيث وصفت إصابته حينها بالحرجة، ليعلن الأطباء لاحقا عن استشهاده.

وأردفت أن الطفل مهدي لدادوة (17 عامًا) استشهد، فيما أصيب آخر بالرصاص الحي، في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب محاولة الأهالي صد هجومٍ للمستوطنين على منزل في البلدة.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع 50 إصابة خلال مواجهات المزرعة الغربية، 33 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و9 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و8 بالاعتداء عليهم بالضرب، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتدت أيضا على طاقم الإسعاف بالضرب.