صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد إطلاق عشرات الصواريخ من غزة

أفاد صحفيون في وكالة الصحافة الفرنسية، بإطلاق عشرات الصواريخ من غزة نحو إسرائيل بشكل مفاجئ في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت، في وقت دوّت صافرات الإنذار في إسرائيل.



وبدأ القصف من مواقع عدة في غزة قبل الساعة 6,30 صباحا وكان لا يزال مستمرا بعد نصف ساعة تقريبا، وفق صحفيّي الوكالة.



كما ذكر شهود عيان بأنهم شاهدوا عشرات الصواريخ تنطلق من أماكن مختلفة باتجاه إسرائيل.



وأعلن جيش الاحتلال أن صافرات الإنذار دوّت في مناطق عدة في الجنوب، فيما حضّت الشرطة المواطنين على البقاء قرب الملاجئ.



ولاحقا، قال جيش الاحتلال إن فلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من القطاع عقب الهجمات الصاروخية. وطلب من سكان المناطق المحيطة بقطاع غزة البقاء في منازلهم.



وتفرض إسرائيل حصارا خانقا على غزة منذ 2007 بعد سيطرة حركة حماس الفلسطينية على السلطة في القطاع. ومنذ ذلك التاريخ، خاضت فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل عدة جولات من القتال.