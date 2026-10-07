وكالة الطاقة الدولية تعتزم تسريع وتيرة ضخ النفط من احتياطيات الطوارئ

تعتزم وكالة الطاقة الدولية تسريع وتيرة ضخ النفط من احتياطيات الطوارئ كجزء من الإجراء الذي دعته إليه منظمة الدول السبع في ضوء ارتفاع أسعار الوقود.

وبعد اجتماع في باريس اليوم الأربعاء، قالت الوكالة إن حكومات الدول الأعضاء وافقت على تسريع الضخ من احتياطيات النفط خلال مارس الماضي، وأكملت تنفيذ القرار في أقرب وقت ممكن.

وأضافت الوكالة أنه في ضوء نقص المعروض من الديزل في السوق، يجب إعطاء الأولوية لإطلاق كميات من احتياطياته بأقصى قدر ممكن.

وفي مارس الماضي قررت وكالة الطاقة الدولية، ضخ كمية قياسية من احتياطيات النفط الاستراتيجية وقدرها 400 مليون برميل، لاحتواء أزمة الإمدادات التي فجرتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

ومن بين هذه الكمية تم ضخ حوالي 325 مليون برميل بالفعل حتى الآن، حيث أطلقت بعض الدول كميات أكبر مما تعهدت به، بحسب الوكالة.

وفي حال إطلاق كامل الكمية التي تم التعهد بها في مارس الماضي، سيتم ضخ 100 مليون برميل إضافية في السوق، وهي تعادل الكمية التي دعت مجموعة السبع إلى ضخها مؤخرا.

يذكر أن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية مازالت تمتلك مخزونات استراتيجية كبيرة من النفط، تصل إلى حوالي 1ر1 مليار برميل، منها أكثر من 200 مليون برميل ديزل بحسب الوكالة الموجودة مقرها في باريس.