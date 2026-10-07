الصحة العالمية تحقق في وفاة باحثة روسية وسط تكهنات بإصابتها بالطاعون الرئوي

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تحقق منظمة الصحة العالمية في وفاة باحثة في مركز لأبحاث الطاعون في روسيا.

وتوفيت باحثة / 28 عاما / في معهد مكافحة الطاعون بمدينة إيركوتسك، الجمعة، في مستشفى بمدينة شيليخوف القريبة. وأثيرت تكهنات بأنها ربما أصيبت بالطاعون الرئوي جراء حادث وقع في مختبر.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن السلطات الصحية الروسية أفادت بعدم تسجيل أي حالة طاعون مؤخرا في مقاطعة إيركوتسك.

وكتب على منصة إكس: "أبلغوا منظمة الصحة العالمية بإجراء تحقيق وبائي، وتنفيذ تدابير وقائية ورقابية، ووضع المخالطين الذين جرى تحديدهم تحت المراقبة الطبية وإخضاعهم للفحوص".

وكانت السلطات الروسية أفادت بأنه "لم يتم الكشف عن أي مسببات مرضية شديدة الخطورة بين المخالطين"، وأن المراقبة الطبية لجميع المخالطين الذين جرى تحديدهم اكتملت.

وقال أدهانوم: "طلبت منظمة الصحة العالمية مزيدا من المعلومات لتوضيح سبب الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد، ومسبب المرض الذي استدعى اتخاذ تدابير الصحة العامة، والتقارير الإعلامية عن إصابة موظف ثان بالتهاب رئوي مجهول السبب".

وأضاف أن "تبادل المعلومات في الوقت المناسب وبشكل كامل وشفاف" بموجب اللوائح الصحية الدولية "ضروري لتوضيح التقارير المتضاربة وتمكين إجراء تقييم دقيق للمخاطر المحتملة على الصحة العامة".