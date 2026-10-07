 روسيا تعلن عدم رصد أية إصابات بالطاعون بعد وفاة عالمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تعلن عدم رصد أية إصابات بالطاعون بعد وفاة عالمة

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2026 - 7:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2026 - 7:22 م

أوشكت السلطات الروسية على الانتهاء من فحص الأشخاص الذين يُحتمل اختلاطهم بعالمة أبحاث في مرض الطاعون توفيت جراء المرض في سيبيريا.

وقالت الخدمة الفيدرالية للرقابة على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان (روسبروتريبنادزور) في بيان، إنه تم إجراء الفحوصات لـ 90% من الخاضعين للمراقبة حتى الآن.

ونقلت وكالة أنباء تاس الرسمية عن البيان أنه لم يتم رصد أية مشكلات صحية مرتبطة بأمراض معدية.

وأضاف البيان: "نتائج نحو 5000 اختبار مخبري لم تكشف عن وجود أي كائنات خطيرة مسببة للمرض".

ولم يتم ذكر عدد الأشخاص الذين يُحتمل اختلاطهم بالعالمة المتوفية والذين خضعوا للاختبار، في حين قدرت تقارير إعلامية روسية هذا العدد بنحو 200 شخص.

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