تراجع غير متوقع لمخزون النفط في أمريكا

تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر الحالي بواقع 2ر3 مليون برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 900 ألف برميل.

وفي ظل هذا التراجع غير المتوقع أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 1ر424 مليون برميل أي أقل بنسبة 1% عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بمقدار 400 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل بنسبة 6% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

واستقرت مخزونات المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) دون تغيير الأسبوع الماضي ليصبح أقل بنسبة 12% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.