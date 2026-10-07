منغوليا تأمر بفرض رقابة على الحدود مع روسيا بعد التقارير عن وفاة بمرض الطاعون

أمرت منغوليا، اليوم الأربعاء، بتطبيق تدابير للمراقبة الصحية على حدودها مع روسيا، عقب تقارير عن وفاة موظفة في مختبر في سيبيريا جراء إصابتها بالطاعون.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، قالت وزارة الصحة المنغولية إنه «رغم انخفاض مستوى المخاطر الحالي، فقد وجهت الوزارة الجهات المعنية باتخاذ تدابير احترازية والحفاظ على المراقبة والرصد المستمرين للحيلولة دون وقوع مخاطر محتملة».

وأضافت أن المعابر الحدودية في مقاطعة سيلينجي تواصل العمل بشكل طبيعي، مع تطبيق تدابير المراقبة والرصد الصحي عند الحدود.

وجاء التحرك المنغولي وسط تقارير عن الاشتباه بإصابة ثانية بالطاعون في سيبيريا، بعد وفاة موظفة في معهد لأبحاث الطاعون في منطقة إيركوتسك، الأسبوع الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إنها طلبت من روسيا مزيدا من المعلومات عن سبب وفاة موظفة في مختبر بمعهد أبحاث الطاعون في سيبيريا، مؤكدة على أهمية الشفافية لفهم المخاطر الصحية المحتملة بشكل كامل.

وذكرت السلطات الروسية أن الموظفة (28 عاما) توفيت يوم الجمعة متأثرة بإصابتها بالتهاب رئوي لم يعرف مصدره بعد، وهو ما أثار قلقا دوليا وبين مسئولين، منهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأدى إلى وضع نحو 200 شخص مبدئيا في الحجر الصحي.

وقالت الهيئة المسئولة عن الرقابة الصحية في روسيا أمس ⁠الثلاثاء إنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بالطاعون بين المخالطين للموظفة داريا شيبيلوفا. وقال مسئول محلي إن 60 بالمئة ممن وضعوا في الحجر الصحي خرجوا.

لكن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال في بيان اليوم الأربعاء، إن المنظمة بحاجة إلى معلومات إضافية من روسيا لفهم ملابسات الواقعة بشكل كامل.

وأضاف: «طلبت منظمة الصحة العالمية مزيدا من المعلومات لتوضيح سبب الالتهاب الرئوي الحاد، والعامل المسبب للمرض الذي استدعى اتخاذ تدابير بشأن الصحة العامة، والتقارير الإعلامية التي تتحدث عن إصابة موظف ثان بالتهاب ⁠رئوي لأسباب مجهولة».

وذكرت الهيئة الروسية أن شيبيلوفا توفيت بعد إصابتها بالتهاب رئوي، لكنها لم تعلن سبب المرض أو كيفية إصابتها به.

وهناك أسباب مختلفة للالتهاب الرئوي، من بينها الطاعون.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، إن روسيا أبلغت المنظمة بوفاة شيبيلوفا الأسبوع الماضي، ⁠وفقا للإجراءات المتبعة، واتهم وسائل الإعلام بنشر معلومات مضللة عن القضية.

وكان بيسكوف، يعلق على تقرير نشرته شبكة إيه.بي.سي نيوز، وقالت فيه إن الولايات المتحدة قدمت شكوى دبلوماسية رسمية بشأن طريقة ⁠تعامل روسيا مع وفاة الموظفة، وحثت موسكو على أن تتحلى بمزيد من الشفافية بشأن الواقعة.

وذكر بيسكوف أن معظم التقارير المتعلقة بالواقعة مضللة، وعلى الناس الاعتماد على ⁠المعلومات الصادرة عن الهيئة.

وأضاف بيسكوف، أنه لم يتحدد موعد بعد لإجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي الذي قال أمس الثلاثاء إنه سيتحدث معه «قريبا جدا» بشأن هذه القضية.