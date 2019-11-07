 ألمانيا والدنمارك يطلقان إشارة بدء عام الصداقة المشترك غدا الجمعة - بوابة الشروق
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ألمانيا والدنمارك يطلقان إشارة بدء عام الصداقة المشترك غدا الجمعة

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 11:30 م | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 11:30 م

تطلق كل من ألمانيا والدنمارك غدا الجمعة إشارة البدء رسميا لفعاليات عام الصداقة الثقافي المشترك 2020 بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وتقوم الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك بتدشين المعرض الألماني الكبير في كوبنهاجن داخل مبنى المتحف الوطني الدنماركي ويتبع ذلك إعلان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بصحبة اثنين من الوزراء الدنماركيين، بدء العام الثقافي خلال مؤتمر صحفي في كوبنهاجن (في الثانية ظهرا).

وينظم في كلا البلدين خلال الأشهر المقبلة العديد من الفعاليات الثقافية منها إقامة معارض وحفلات موسيقية ومشروعات فنية مشتركة.

ويرافق التبادل الثقافي بين البلدين مزيد من التوسع في العلاقات الدبلوماسية الجيدةأصلا بين البلدين الجارتين.

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