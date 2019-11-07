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ميركل: انتقادات ماكرون للناتو لا تتوافق مع رؤيتي

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
برلين - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 9:55 م | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 9:55 م

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بوضوح اتهام الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي(ناتو) بأنه يعاني "الموت الدماغي".

وقالت ميركل اليوم الخميس في برلين على هامش زيارة الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرج لبرلين: "هذه الرؤية لا تتوافق مع رؤيتي"، مشيرة إلى أن ماكرون اختار "كلمات متطرفة"، مبينة أن "مثل هذه الوصفة المغلقة ليست ضرورية"، حتى وإن تنازع أعضاء الحلف معا.

وأوضحت ميركل أن على أوروبا أن تحمل مصيرها بأيديها، إلا أن التحالف عبر الأطلسي لا يمكن الاستغناء عنه.

من جانبه علق ستولتنبيرج على هذه التصريحات بالقول إن الحلف قوي، وقد دفع الأمن الجماعي داخله قدما، ولكن كل محاولة لإبعاد أوروبا وأمريكا تمثل خطرا على الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ستولتنبيرج قائلا إنه لابد من العمل معا ولابد من مواصلة تقوية الحلف.

أكدت ميركل على أن ألمانيا سترفع نفقاتها في المجال الدفاعي بحلول 2024 إلى 5ر1 % من إجمالي الناتج القومي.

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