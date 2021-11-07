البرهان يقرر إعفاء وتكليف عدد من مديري البنوك الحكومية السودانية

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أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلحة السودانية، أمس قراراً باعفاء وتكليف عدد من مديري البنوك الحكومية، حسبما ذكرت اليوم الأحد وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وتم بموجب هذا القرار إعفاء مدير بنك العمال صلاح الدين الحسن عبد الله من منصبه وتكليف فاروق محمد الأمين عثمان، وإعفاء مدير بنك التنمية الصناعية صديق أحمد محمد من منصبه وتكليف محمد صديق الحسن.

وشمل القرار أيضا إعفاء مدير بنك النيل محجوب محمد محجوب من منصبه وتكليف محمد المهدي عجبنا، وإعفاء محمد المقبول محمد توم مدير بنك الإدخار من منصبه وتكليف الطيب محمد أحمد.

وكان الجيش السوداني استولى على السلطة في البلاد يوم الإثنين الماضي بعد فترة من أزمة سياسية حادة، تخللتها مظاهرات في الشوارع تطالب الجيش بإنهاء مشاركته في الحكومة.