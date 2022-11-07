ما خطة نتنياهو القادمة بعد فوزه برئاسة الحكومة؟

بعد 4 سنوات من عدم الاستقرار السياسي، أفرزت ننتائج الانتخابات العامة الإسرائيلية هذا الأسبوع عن بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء، بأغلبية تخطت النصف بقليل، لينهي حالة الجمود السياسي التي ضربت إسرائيل بسبب خوض 5 سباقات انتخابية، بدون أغلبية حاسمة أو توافق المتنافسين على آلية لتشكيل الحكومة.

وحصل معسكر نتنياهو على أغلبية تبلغ 64 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغة 120 مقعدا، بما يمنحه فرصة تشكيل الحكومة وحده بدون شركاء، لتصبح حكومة يمينية خالصة.

وجاء حزب يائير لابيد "هناك مستقبل" في المركز الثاني بعد حزب الليكود اليميني المحافظ الذي يتزعمه نتنياهو.

وأجرى نتنياهو أمس الأحد محادثات غير رسمية مع شركاء محتملين في الائتلاف الحاكم، من بينهم تحالف اليمين المتطرف الذي جاء في المركز الثالث لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، أمس، أنه سيشكل معارضة قوية ضد المعسكر الديني اليميني الذي فاز في الانتخابات العامة بقيادة نتنياهو، فيما ينتظر نتنياهو تكليفا رئاسيا بتشكيل الحكومة.

خطة نتنياهو القادمة؟

تقول الدكتورة حنان أبو سكين، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمتخصصة في الشأن الإسرائيلي، إن الخطوة القادمة التي سيتخذها نتنياهو هي تشكيل الحكومة خلال 28 يوما، وسيكون بارعا في تقسيم المقاعد الخاصة بالحكومة، بمعنى أن تحالف نتيناهو 4 أحزاب أسياسية تتجاوز 60 مقعدا، بما يمثل أغلبية برلمانية مريحة لتشكيل الحكومة، وحزب الليكود 32 مقعدا، ثم تحالف الصهيونية الدينية 14 مقعدا، والتوفيق بين مطالب الأحزاب المتطرفة فيما يتعلق بنظام التعليم والالتحاق بالجيش، حتى تلحق بتحالفه.

وأضافت "أبو سكين"، في تصريحات للشروق، أن نتنياهو سيحاول نتنياهو إنجاح جهود حكومته ليشعر بها الشارع، عن طريق الاستفادة من استخراج الغاز الناتج عن ترسيم الحدود مع لبنان هذا الشهر، لتقليل حدة الأزمات الاقتصادية على الإسرائيليين.

هل ستعلب الأحزاب الأخرى دورا عكسيا ضد نتنياهو؟

أوضحت "أبو سكين" أن الأحزاب الأخرى المشاركة في الانتخابات ستحاول إفشال وإعاقة نتنياهو فى تشكيل الحكومة، وتشكيل جبهة للمعارضة داخل الكنيست لمنع تمرير القوانين، ولكن يبقى افتقادها للأغلبية داخل الكنيست مانعا لعرقلة مشروعات القوانين، ولكن ستسعى إلى إثارة الانشقاقات ومحاولة استقطاب أعضاء من حزب الليكود بحجة أن تنياهو فاسد ومتهم في قضايا ويخضع للمحاكمة.

دور الأحزاب العربية

أوضحت حنان أبو سكين أن دور الأحزاب العربية سيكون هامشيا وليس قويا، إلا في حال فشل نتنياهو في تشكيل الائتلاف الحكومي، وحاجته لضم "القائمة العربية الموحدة"، مشيرة إلى أن ضمها لن يمنع سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين.

حسم الأغلبية بعد فشل استمر أعوام

تعتبر هذه هي المرة الخامسة في أقل من 4 سنوات، التي يدلي الإسرائيليون فيها بأصواتهم لانتخاب أعضاء الكنيست، لتأتي بنتنياهو رئيسا للوزراء، بعد منافسة شرسة على 120 مقعدا.

يأتي ذلك بعدما دخلت إسرائيل دائرة مفرغة من الانتخابات العامة لاختيار رئيسا للوزراء منذ عام 2019، لأنه في كل الانتخابات الخمسة التي أجريت فشل أي حزب أو تيار سياسي في حصد أغلبية مقاعد البرلمان بما يمكنه من تشكيل الحكومة تتبع توجهه، فكانت تشكل حكومة "وحدة" بمشاركة المتنافسين الأعلى أصواتا في الانتخابات، وهو ما تمخض عنه اختلافات جسيمة أفشلت جهود تشكيل الحكومة وتم على اثرها إعادة الانتخابات مرة أخرى.

في يونيو عام 2021، تمكن يائير لابيد وشريكه في الائتلاف نفتالي بينيت من إنهاء حكم نتانياهو القياسي، الذي استمر 12 عاما من دون انقطاع، بتشكيله حكومة وحدة، لكن بعد أقل من عام على حكمه، لكن حالة الجمود السياسي استمرت ليفقد التحالف أغلبيته الهزيلة بسبب الانشقاقات، فتم حل الائتلاف والدخول في انتخابات خامسة أتت بنتنياهو مرة أخرى.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربي"، منذ الانتخابات الأخيرة للكنيست مارس 2021، زاد عدد الناخبين المقيمين في إسرائيل بنسبة 3.3٪، أي حوالي 196 ألف شخص.

فيما أصبح 4.7 مليون شخص بنسبة 77٪ ممن لهم حق التصويت في إسرائيل من اليهود، ومليون و44 ألف شخص بنسبة 17٪ من أصحاب حق التصويت من العرب.