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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تعتقل 20 فلسطينيا من مدن الضفة الغربية

د ب أ
نشر في: الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 10:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 10:23 ص

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، 20 فلسطينيا بعد مداهمتها عدة مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم، أن الاعتقالات شملت 12 من الخليل وثمانية من رام الله وجنين ونابلس وقلقيلية وطوباس.

كما أفادت مصادر محلية باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك منفذين جولات استفزازية بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية.

ووفق الوكالة، "يقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه".


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