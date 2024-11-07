خفض البنك المركزي الاميركي أسعار الفائدة خلال اجتماع، اليوم، بنسبة 0.25% في أول اجتماع للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.

وتراجعت أسعار الفائدة إلى 4.75% و4.5%، يُعد قرار الفيدرالي اليوم بمثابة الخفض الثاني لأسعار الفائدة بعد تقليصها 50 نقطة أساس من أعلى مستوياتها في 22 عاماً باجتماع سبتمبر الماضي، وهو أول تحرك في هذا المسار منذ اندلاع جائحة كورونا

‏‎يأتي قرار الاحتياطي الفيدرالي بعد تسجيل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال سبتمبر أكبر ارتفاع شهري منذ أبريل، مما يعزز الدوافع لإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة، بعد التيسير النقدي الكبير الذي أقره الفيدرالي في سبتمبر.

تباطأ التوظيف في أكتوبر إلى أضعف مستوياته منذ 2020 متأثراً جراء أعاصير عاتية وإضراب عمالي كبير، واستقر معدل البطالة عند 4.1%، كما واصل معدل الأجر بالساعة تماسكه.