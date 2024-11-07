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القبض على لص متخصص في سرقة التكاتك بمدينة نصر

نهاد القادوم
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 3:29 م | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 3:29 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على لص سرق 6 تكاتك بأسلوب المغافلة في مدينة نصر ثالث.

بدأت الواقعة عندما ضُبط عاطل " له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة مركبات "توك توك" بأسلوب "المغافلة".


وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف في الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عملائه "سيئي النية" 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الجيزة "تم ضبطهم"، وأرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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