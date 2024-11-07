إصابة ربيعة تدفع كولر لتبديل غريب في مباراة الأهلي وزد

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تعرض رامي ربيعة مدافع الأهلي لإصابة عضلية منعته من استكمال مباراة الفريق أمام زد، مساء الخميس، على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

جلس ربيعة على أرض الملعب بعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني متأثرا بآلام في العضلة الضامة، وتدخل أحمد جاب الله طبيب الفريق لإسعاف اللاعب بالثلج، ولكنه لم يقدر على استكمال اللقاء.

وبعد ثلاث دقائق اضطر مارسيل كولر مدرب الأهلي لإجراء تبديل غريب بإشراك لاعب الوسط عمرو السولية مكان ربيعة مع تغيير أحمد نبيل كوكا مركز أحمد نبيل كوكا من لاعب الوسط ليكون مدافع ثان بجوار خالد عبد الفتاح.

وفضل كولر هذا القرار الجرئ على إشراك المدافع الآخر يوسف أيمن الجالس على مقاعد البدلاء.