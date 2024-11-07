حاول مستعمر دعس مواطن، اليوم الأربعاء، وسط مدينة الخليل.

وقال المواطن ياسر أبو مرخية (52 عاما)، لـ"وفا"، إن مستعمرا حاول دعسه في منطقة تل الرميدة وسط الخليل، أثناء نقله ومجموعة من الفتية احتياجات فعالية "فرح ومرح" التي يحضر لإقامتها يوم غد في جمعية إبراهيم الخليل في تل الرميدة، للترفيه عن الأطفال في تلك المنطقة في ظل ما يعانونه من اعتداءات مستمرة من جنود الاحتلال والمستعمرين.

وأضاف أبو مرخية أن العربة التي كان يدفعها حالت بينه وبين مركبة المستعمر، التي صدمتها، ما أدى إلى إصابته بجروح في ساقه، إضافة إلى أضرار في العربة، فيما تمكن الفتية من الفرار قبل وصول مركبة المستعمر إليهم