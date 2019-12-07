النيابة تأمر بحبس جزارين لتعديهما على خفيرين بالشرقية

أصدرت نيابة الحسينية العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس جزارين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتعديهما على خفيرين نظاميين من القوة الأمنية المتواجدة بقرية "الإخيوة"، وذلك حال ضبطهما متلبسين بالشروع في سرقة أحد المواطنين.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كلًا من: "رضا.م"، ونجل عمه "محمود.م" جزارين؛ لتعديهما على خفيرين نظاميين من القوة الأمنية المتواجدة بقرية "الإخيوة" التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية.

وتبين وقوع حادث التعدي حال قيام الخفيرين بضبط المتهمين لشروعهما في سرقة أحد المواطنين، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 28012 جُنح الحسينية لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.