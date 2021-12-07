قال النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المياه والري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، أنّ اللجنة عقدت جلسة مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري بخصوص سد النهضة، أكّد خلالها أنّ هناك الكثير من المغالطات من الجانب الإثيوبي الذي يحاول نشرها على مستوى العالم.

وأوضح أن كل ما طلبته مصر هو تنظيم عملية ملء السد ولم ترفض إنشاء السد من الأساس، مشيرًا إلى أن احتياجات مصر المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب في العام، بينما تحصل على 55 مليارًا، وتعتمد على إعادة استخدام المياه.

ولفت إلى أكبر محطتين لإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، واحدة في كفر البقر والأخرى في الحمام.

وأشار إلى أن الدولة تحاول ترشيد استهلاك المياه وتجد كل البدائل، مؤكّدًا أن حصة مصر من المياه لا تؤثر على الجانب الإثيوبي على الإطلاق، وبالتالي لا يوجد أي تعارض.

وكان وزير الري قد شارك في اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، كاشفًا عن حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء السد.