الإيسيسكو: مرشح فلسطين يفوز برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة

فاز مرشح فلسطين برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بعد استكمال جولة الاقتراع الثانية.

وذكر بيان للإيسيسكو أنه بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ووفقًا للوثيقة الترتيبية المنظمة لعملية الاقتراع، فاز ممثل دولة فلسطين الدكتور دواس تيسير دواس بمنصب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.

وأوضح البيان أن مرشح فلسطين حصل على 25 صوتا من الأصوات الصحيحة، مقابل حصول مرشح المغرب جمال الدين العلوة على 15 صوتا.

كما تم التوافق على اختيار باقي أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، بحيث تتولى ممثلة جمهورية المالديف منصب نائب الرئيس، ويتولى ممثل جمهورية غينيا منصب مقرر المجلس.

وعقب إعلان تشكيل مكتب المجلس التنفيذي، هنأ المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك الفائزين، راجيا لهم التوفيق والسداد، ومؤكدا حرص الإدارة العامة للمنظمة على استمرار التعاون المثمر والبناء مع المجلس التنفيذي، واللجان الوطنية للدول الأعضاء.