وزيرة الخزانة الأمريكية تطالب بإجراءات شبه حمائية لمواجهة تحولات سلاسل الإمداد

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إن اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل الإمداد الأجنبية أثبت خطورته وحاجة البلاد إلى إنتاج المزيد من السلع الحيوية محليا بهدف حماية كلا من الاقتصاد والأمن القومي الأمريكيين.



وأضافت في تصريحات مسجلة خلال مؤتمر استضافته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أمس، أنه "من الممكن أن تصف الناس تلك السياسات بأنها إجراءات حمائية، لكنها ستكون ضرورية لتوفير حوافز مناسبة لإنتاج هذه الأشياء محليا".



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الوزيرة الأمريكية لم تكشف مزيدا من التفاصيل الخاصة بهذه الرؤية.



وقالت وزيرة الخزانة "بالتأكيد نريد أن نعمل مع الدول الأخرى، ومع حلفائنا وشركائنا لمعالجة مشاكل سلاسل الإمداد بشكل جماعي.. لذلك لا اعتقد أن الأمر يتعلق فقط بإنتاج الولايات المتحدة لكل شيء في الداخل وإنما ببعض الحالات التي قد تمثل جزءا من حل المشكلة".