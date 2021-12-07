بدأ الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، قمتهما الافتراضية عبر الفيديو.

ومن المتوقع أن يناقش بوتين وبايدن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التوتر حول أوكرانيا وتقدم حلف شمال الأطلسي "الناتو" نحو الحدود الروسية ومبادرة الرئيس الروسي بشأن الحصول على ضمانات أمنية لبلاده من الولايات المتحدة والدول الغربية.

وضمن هذه الضمانات الأمنية، التي سيطرحا فلاديمير بوتين كمبادرة على جو بايدن، وقف توسع حلف "الناتو" نحو الحدود الروسية وعدم ضم الحلف لأوكرانيا وجورجيا، وعدم إقامة قواعد عسكرية أمريكية أطلسية في بلدان الساحة السوفيتية السابقة.

وستطرق قمة الرئيسين أيضا إلى مسائل الأمن الاستراتيجي وقضايا العلاقات الثنائية السيئة.

وكان المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق للصحفيين أن الكرملين لا يتوقع أي قفزة نوعية في العلاقات بين البلدين من هذه القمة الافتراضية.