الشروق تصدر طبعة جديدة من الأعمال الكاملة لنجيب محفوظ بأغلفة جديدة للفنان أحمد اللباد

أصدرت دار الشروق للنشر، طبعة جديدة من الأعمال الكاملة للكاتب الكبير نجيب محفوظ، تشمل 10 مجلدات بأغلفة وإخراج جديدين للفنان الكبير أحمد اللباد.

ونجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا، والمعروف باسمه الأدبي نجيب محفوظ، روائي وكاتب مصري، يُعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، كتب منذ الثلاثينات، واستمر حتى 2004، وتدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم.

يذكر أن أحمد محيي الدين اللباد، فنان ومصمم جرافيك مصري، ولد في يناير 1967، وهو ابن الفنان محيي الدين اللباد، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم (حفر) 1988.

كما حصل أحمد اللباد على جائزة تشجيعية في معرض حلوان 1988، والجائزة الثانية (حفر) صالون الشباب الثاني 1990، وشارك في معرض لطلبة قسم الجرافيك 1986، ومعرض جامعة حلوان 1987، 1988، وصالون الشباب الأول 1989، الثاني 1990، الثالث 1991.